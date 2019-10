Rencontre avec Bénédicte Liénard et Mary Jiménez, pour "By the name of Tania"

" By the name of Tania ", le nouveau film de Bénédicte Liénard et Mary Jiménez a obtenu le Prix spécial du jury, et le Bayard de la meilleure photographie, au FIFF.

Le film raconte l’histoire de ces jeunes filles à qui l’on a menti, et qui emportées par le rêve d’une vie meilleure, abandonnent tout et se retrouvent dans des zones isolées, des zones minières du Pérou, contrôlées par la mafia. Aucune chance d’en sortir, et quand la dette s’alourdit au fil des jours et des mois, ils ne restent que la prostitution. Ces filles, aux profils divers, mais au destin commun, sont symbolisées par Tania, que l’on retrouve dans le film, et qui raconte son histoire au brigadier Vasquez. L’homme qui les a sauvées, quelques-unes en tout cas, très peu proportionnellement au nombre qui échouent là, et qui sont obligées de réinventer le quotidien.

Christine Pinchart a rencontré Bénédicte Liénard et Mary Jiménez