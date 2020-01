Rencontre avec Ariane Ascaride pour "Gloria Mundi" de Robert Guédiguian

Ariane Ascaride au micro de Christine Pinchart - 07/01/2020 Gloria Mundi, le nouveau film de Robert Guédiguian est sorti le 1er janvier, et comme de coutume nous sommes à Marseille. Pas le Marseille de Marius et Jeannette, pas celui qu’il nous donne à voir dans la plupart de ses films. Il nous montre le Marseille que lui renvoie le miroir du pessimisme. Les parents sont toujours solidaires et bienveillants, mais la nouvelle génération se perd dans l’envie de réussir, le travail précaire et l’ubérisation. Daniel (Gérard Meylan) sort de prison après plus de 20 ans d’incarcération, il est toujours le mari de Sylvie (Ariane Ascaride), qui a refait sa vie avec Jean-Pierre Darroussin et ils ont eu une fille, qui vient d’être maman. Tout cela Daniel va le découvrir en sortant ; 25 ans de vie racontés en qq heures. Et le triangle solidaire qu’ils vont former, une femme et deux hommes, est généreux.