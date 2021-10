Rencontre avec Alexandra Kandy Longuet pour "Chasser les dragons", la drogue mais dans de bonnes conditions

Alexandra Kandy Longuet au micro de Christine Pinchart - Alexandra kandy Longuet consacre un... Il existe à Liège depuis 2018, ce qu’on a appelé, une salle de consommation à moindre risque. C’est-à-dire un endroit où les toxicomanes peuvent obtenir un matériel propre comme des seringues, et s’isoler pour consommer leur drogue, achetée dans la rue. Il s’agit de créer un cadre où le consommateur n’est pas criminalisé, et de lui fournir de bonnes conditions d’hygiène. Alexandra kandy Longuet leur consacre un documentaire intitulé : « Chasser les dragons ». Un lieu où on ne les juge pas. Un lieu d’accueil où des professionnels, infirmiers, médecin, accompagnent par leur écoute, des personnes qui majoritairement vivent dans la rue. La réalisatrice a passé du temps en repérage dans cette salle, en 2019 et début 2020. Elle y a rencontré des membres, elle a filmé ceux qui étaient d’accord de se montrer et on découvre des profils très différents, à tout point de vue. Mais essentiellement des hommes, à 95 %.