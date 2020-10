Rencontre avec Albert Dupontel au FIFF pour "Adieu les cons"

Albert Dupontel tient le rôle principal masculin, aux côtés de Virginie Efira, et de Nicolas Marié dans son nouveau film, "Adieu les cons". Une comédie-fable qui condense tous les travers de notre société.

JB est passionné par son travail, mais il en fait trop, et en plus lui qui n’a rien d’autre dans la vie, est atteint par la limite d’âge, et va essuyer un terrible affront. Suze est malade d’avoir trop travaillé, et rêve de retrouver l’enfant qu’elle n’a pas gardé. Et Monsieur Blin est un archiviste malvoyant.

Ces trois personnages vont s’aider, solidaires du problème de l’autre. Une machine bien rôdée dans le style burlesque. Un régal de drôlerie, le doigt pointé sur les injustices de notre société.

Virginie Efira a remporté le Bayard de la meilleure comédienne au FIFF pour son rôle dans cette tragédie burlesque.