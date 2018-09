Remportez vos places pour l'avant-première exclusive du film "Le grand bain" de Gilles Lellouche

L'Agenda Ciné vous offre des places pour l'avant-première exceptionnelle du film "Le Grand Bain" de Gilles Lellouche en présence de l'équipe du film.

Acteur et réalisateur, Gilles Lellouche démarre sa carrière au cinéma en réalisant des court-métrages et des clips musicaux. Il collabore ainsi avec Dany Brillant, Pascal Obispo ou encore MC Solaar. C’est grâce à sa rencontre avec Guillaume Canet qui le dirige dans " Mon idole ", puis dans " Ne le dis à personne " mais surtout dans " Les petits mouchoirs ", film qui réalise un carton en salles, que Gilles Lellouche devient un acteur incontournable du cinéma français. " Le grand bain " est son troisième long-métrage en tant que réalisateur après " Narco " et sa participation au film à sketch " Les infidèles ".

On retrouve au casting du film " Le grand bain " une pléiade d’acteurs, dont Guillaume Canet et Benoit Poelvoorde, déjà présent au générique de " Narco " mais également, Mathieu Amalric, Jean-Hugues Anglade, Philippe Katherine, Leïla Bekhti, Viriginie Efira, Marina Foïs sans oublier nos comédiens belges, Erika Sainte et Jonathan Zaccaï.

