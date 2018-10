Regardez Timbuktu sur Auvio

Présenté à Cannes en 2014, Timbuktu a raflé quelques prix et nominations à travers le monde. Il est à voir gratuitement sur Auvio.

Le long métrage d’Abderrahmane Sissako a une résonance particulière puisqu’il est très proche du réel. Il expose le quotidien de la population de Tombouctou au Mali, qui subit l’arrivée des islamistes radicaux. La ville est petit à petit assiégée et tombe sous le contrôle de ces gens. La population résiste à sa manière et à son échelle, malgré les horreurs perpétrées, les mariages forcés et les mains coupées. C’est un jeu de pouvoir étrange et une lutte progressive qui se mettent en place, à petit pas. Autour de la ville, une famille de touaregs voit l’arrivée de ses gardiens autoproclamés de la bonne parole, leur marge de manoeuvre est infime.

“Timbuktu” est un film juste et délicat qui évoque les mouvements de résistance sourde et l’intelligence de ce peuple qui a le courage de contourner les règles, au péril de sa vie. Le film a été auréolé de deux prix au Festival de Cannes, trois prix au FIFFF, sept Césars et bien d’autres récompenses. Marqueur d’une époque, ce long métrage est le quatrième long métrage du réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako, figure du cinéma subsaharien.

Visionnez le film “Timbuktu” (2014) d’Abderrahmane Sissako sur Auvio ou ci-dessous :