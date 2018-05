Regardez “La Vie d’Adèle” sur Auvio

Alors que le Festival de Cannes bat son plein tout comme le Pride Festival, Auvio vous propose de visionner un ancien film palmé qui avait défrayé la chronique en 2013 : “La Vie d’Adèle : Chapitres 1 & 2”.

La Vie d’Adèle est l’adaptation du roman graphique de Julie Maroh, Le bleu est une couleur chaude, et a été réalisé par le cinéaste Abdellatif Kechiche (La Graine et le Mulet, L’Esquive). Le film raconte une histoire d’amour entre deux jeunes femmes, Adèle et Emma. Alors qu’Adèle se force à sortir avec des garçons et se cherche, elle est irradiée par la présence d’une fille aux cheveux bleus, Emma, croisée lors d'une soirée. Entre elles les timides présentations laisseront rapidement place à la passion totale et enflammée. Si elles vivent ensemble durant quelques années, leurs univers si différents entacheront bientôt leur histoire d’amour. Emma est une peintre bourgeoise et ambitieuse qui côtoie le milieu artistique alors qu’Adèle est institutrice et tient la maison. Cette dernière se sent de plus en plus en décalage, un fossé se creuse, l’amour ne suffit pas. “La Vie d’Adèle” est le récit d’un premier amour, une histoire à la fois singulière et universelle, déchirante et pleine d’émotions. Portées par Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux, Adèle et Emma incarnent la passion de la jeunesse et la flamme des sentiments adolescents.

Le film salué par la croisette et la presse en général, a été cependant entouré de polémiques, aujourd’hui encore des témoignages évoquent les conditions de tournage particulièrement difficiles et des attaques contre le réalisateur ont fleuri. Un débat qui n’aura pas empêché Abdellatif Kechiche de poursuivre et réaliser son film Mektoub, My Love : Canto Uno à voir en salle en ce moment.

La Vie d’Adèle (Palme d’Or au Festival de Cannes 2013) est à voir sur Auvio jusqu’au 16 mai 2018.