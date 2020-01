Regardez en exclusivité sur RTBF Auvio la série "Arde Madrid", une comédie dramatique autour d'Ava Gardner

Ce samedi 25 janvier, nous célébrons le 30e anniversaire de la mort de l’actrice américaine Ava Gardner. A cette occasion, le Série Corner de la RTBF vous propose de regarder en exclusivité la série "Arde Madrid".

Saviez-vous que l’actrice hollywoodienne Ava Gardner avait vécu à Madrid dans les années 50 ? C’est sur cette période de la vie de la mythique actrice que se base l’intrigue de la série "Arde Madrid" qui est donc inspirée de faits réels.

A cette époque, l’Espagne était soumise à la dictature de Franco, qui ne voit pas d’un bon œil l’arrivée d’Ava Gardner puisqu’elle est soupçonnée d’être une ennemie du régime. C’est pour cette raison que les services secrets espagnols souhaitent infiltrer le domicile de la sulfureuse star. Pour cela, ils font appel à Manolo, un voyou grossier, et à Ana Mari, une gouvernante boiteuse totalement inhibée. L’improbable couple de façade va être ébranlé face à la modernité que représente Ava Gardner, cette femme libérée et décomplexée. Ils vont se laisser emporter par ce tourbillon de sexe, de whisky et de flamenco.

Paco Leon, le réalisateur de la série, est souvent présenté comme le digne successeur de Pedro Almodovar, le plus grand cinéaste espagnol. "Arde Madrid" ne peut que confirmer son immense talent ! Tournée intégralement en noir et blanc, la série est poétique, le tableau est aussi subtil qu’ambigu, empreint d’ironie et de nostalgie. C’est un pur mélange de drame et de comédie puisque les scénaristes ont su, malgré tout, ajouter beaucoup d’humour à Arde Madrid.

La série a fait l’unanimité lors de chacune de ses projections en festival, elle a d’ailleurs été récompensée en septembre dernier au Festival de la Rochelle. Dépêchez-vous de la regarder, les huit épisodes d’une trentaine de minutes sont disponibles sur le Série Corner de la RTBF jusqu’au 22 juin.

Regardez la saison en intégralité dans le Séries Corner, en cliquant ici !