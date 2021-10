Regardez, c’est une horreur !

Alors que nous allons bientôt célébrer Halloween, intéressons-nous le temps d’un article à l’Histoire des films d’horreur, un genre qui compte de nombreux sous-genres pour le plus grand bonheur de leurs fans. Et demandons-nous pourquoi on aime ça et si c’est vrai qu’ils font maigrir ?

Tout d’abord, s’il fallait une musique pour accompagner la lecture de cet article, je vous conseillerais le thème de la saga "Halloween" (le 12e épisode est en salles depuis peu). Soit quelques notes de synthétiseur répétées pour en faire une musique stridente, stressante… angoissante même ! Des notes couchées sur le papier par le grand John Carpenter, le réalisateur du cultissime "Halloween, la nuit des masques" sorti en 1978. Ce film a véritablement posé les bases du Slasher movie. Mais oui, vous savez, ces films où l’on suit un tueur masqué qui décime ses victimes à l’arme blanche. Si vous ne l’avez jamais vu, rattrapez cette lacune. Rien que la première scène flirte avec le génie (sans compter le reste). Ce long plan séquence en vue subjective, celle de Michael Myers, 6 ans, qui se saisit d’un couteau puis d’un masque (d’où le reste de la scène vue seulement à travers les trous des yeux de celui-ci) pour tuer de sang froid sa sœur aînée, grrrrr, vous en frissonnerez encore longtemps.

En attendant, au Cinéma, le genre Horreur est né dès l’invention du Cinématographe. Le premier film d’horreur a été réalisé par Georges Méliès en 1896 et il s’intitule "Le manoir du Diable" !

Un an plus tard, en 1897 donc, un livre sort en librairie. Son titre ? "Dracula" de l’écrivain britannique Bram Stoker. Ce livre va a lui seul fournir et étoffer le genre horrifique. Dans l’Histoire du Cinéma, Dracula a été le héros de plus de 270 films (c’est le héros le plus souvent mis en scène avec Sherlock Holmes et Tarzan). Et là, je ne parle que de Dracula. Je n’ai pas compté les autres films de vampires en général. En attendant, le comte aux dents longues, il a été mis à toutes les sauces rouge ketchup que ce soit dans "Dracula" de Tod Browning en 1931 avec Bela Lugosi, "Le Cauchemar de Dracula" en 1958 avec Christopher Lee, "Dracula et ses femmes vampires", "Les Maîtresses de Dracula", "Les Cicatrices de Dracula", "Une messe pour Dracula" ou bien encore "Dracula vit toujours à Londres" (toujours avec Christopher Lee). Bref, nous avons tous notre film préféré avec Dracula même si le meilleur reste "Les Charlots contre Dracula", sorti en 1980, à travers lequel on découvre que Dieu est belge !

Chose intéressante, au Cinéma, les films d’horreur peuvent se décliner sous tous les genres. Il favorise la mixité des genres et des sous-genres. Il y a l’horreur pure et dure traitée au premier degré comme dans "Massacre à la tronçonneuse", "Vendredi 13" et autre saga "Scream". Il y a les films de requins comme "Jaws" et tous ses dérivés comme "The Meg, en eaux troubles", "Bait 3D" ou "Peur bleue" (à ne pas confondre avec "Peur bleue" le film de loup-garou inspiré d’une histoire de Stephen King). Il y a encore les films d’horreur psychologiques. En Asie, on les adore. Ça et les films de fantômes. Des films qui jouent davantage sur nos nerfs que sur nos tripes. Toujours dans le même ordre d’idées, horreur et science-fiction ou horreur et fantastique font bon ménage. Et puis, il y a les combos, les genres et sous-genres qu’on mixe avec bonheur comme ces films de zombies rigolos comme "Shaun of the dead" ou les films d’horreur et de requin et rigolos et catastrophe (pour ne pas écrire catastrophique) comme la saga "Sharknado" !

2 images Qui se cache derrière le masque de Scream ? © Dimension Films

Si les films d’horreur ne laissent personne indifférent et ne lassent personne dans l’indifférence, reste à comprendre pourquoi on aime ça ! ? Avoir peur avec la vision d’un film d’horreur nous permettrait de nous défouler et de nous décharger de notre mauvaise humeur, enfin d’après Serge Tisseron, psychiatre et docteur en psychologie. Le film d’horreur serait une sorte de vidange. Une vidange de notre trop-plein émotionnel ! Mieux encore, regarder un film d’horreur ferait… maigrir ! Oui, vous avez bien lu, ça fait brûler des calories. C’est une étude très sérieuse qui l’affirme. Selon les chercheurs de l’Université de Westminster à Londres, un film d’horreur permet d’éliminer en moyenne 133 calories en 1h30 (notez que le sport est plus efficace). Alors comment ça marche ? Quand nous avons peur, quand nous sommes dans une situation de stress intense, notre pouls s’accélère. Ce qui veut dire que notre sang est beaucoup plus vite pompé que d’habitude par notre cœur. Au même moment, notre corps connaît une poussée d’adrénaline. Cette peur, ces mouvements sanguins vont alors nous aider à dépenser, à brûler un niveau plus élevé de calories qu’à l’accoutumée ! Toujours selon nos scientifiques britanniques, le film le plus efficace pour perdre du poids reste "Shining" de Stanley Kubrick, avec une moyenne de 184 calories brûlées.