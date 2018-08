"Recovery Boys" : à la recherche de la sobriété perdue

Un documentaire du catalogue Netflix nous immerge dans un programme de désintoxication à la ferme.

En Virginie-Occidentale comme dans la plupart des Etats américains, il y a un manque de prise en charge des personnes souffrant d’addiction. Kevin a mis sur pied un programme de désintoxication pour pallier ce manque, alors que son propre fils était sujet à la prise excessive de drogue. Son programme, Jacob’s Ladder, reconnecte les participants à la nature pour leur donner envie de se battre et de vivre. Kevin propose aux jeunes de travailler à la ferme en plus de séances de partage collectives classiques. Pendant 18 mois, la réalisatrice Elaine McMillion Sheldon a suivi Jeff, Ryan, Adam et Rush dans le programme de désintoxication. A eux quatre, ils ont plusieurs dizaines d’overdoses à leur actif et plusieurs séjours en centres. Cette fois-ci pourrait sonner comme une dernière chance pour Jeff, qui est en liberté conditionnelle et voudrait bien récupérer la garde de ses filles. De petites victoires en rechute, “Recovery Boys” nous plonge dans le quotidien d’un centre de désintoxication singulier sur le territoire américain. Mais les hommes le savent, il n’y a pas de miracles à Jacob’s Ladder même si le nom biblique promet d’échapper à la réalité de la drogue. Commence alors un combat personnel difficile où à la fin, ils ne peuvent compter que sur eux pour s’en sortir et ne pas retomber dans leurs sombres travers.

La documentariste Elaine McMillion Sheldon (Heroin(e), 11/8/16) illustre une fois de plus le problème des Etats-Unis avec la drogue et le manque flagrant de prise en charge des malades. Au départ, les quatre hommes souhaitent se faire aider mais le programme ne peut les détacher entièrement de la réalité qui les a poussés dans les bras des opioïdes. A la façon d’un carnet de bord, “Recovery Boys” dévoile une autre part importante dans la guérison de ces personnes : le lien social, qui ne doit jamais se distendre.

Recovery Boys (mai 2018) d’Elaine McMillion Sheldon est sur Netflix.