“Recipes for disaster” : une vie sans carbone

Dans une ambiance propice à la réflexion écologique, le Festival Millenium propose la projection du film documentaire de John Webster, suivie d’un débat sur la consommation. Ça se passe le 13 décembre.

A Bruxelles, des milliers de personnes défilaient dans les rues lors de la Marche pour le Climat. Dans la capitale belge comme ailleurs, la population commence à se réveiller et exprimer son mécontentement. En cause, les politiques qui préfèrent sauver leurs intérêts financiers que ceux de la planète. Cela fait pourtant plusieurs décennies que les scientifiques avertissent le monde, l’humain est en train d’épuiser les ressources de la terre et la polluer, avec toutes les conséquences que l’on connaît. Heureusement, des personnes se soulèvent et tentent de trouver des solutions. Avant ce mouvement global, le documentaire de John Webster “Recipes for Disaster” racontait le quotidien de la famille du réalisateur dans une démarche écologiste. Leur défi était de mener une vie sans pétrole durant une année, pour montrer à tous les efforts qu’il faut faire pour sauver la planète. Le documentaire qu’il en a tiré est intimiste et touchant et met la lumière sur un mode de vie alternatif qui demande beaucoup d’effort mais dont a besoin l’humanité pour survivre.

La projection sera suivie d’un débat “La consommation à l’épreuve du temps” avec Alyne François, entrepreneuse et Executive WonderWoman Zéro Déchet, Petite Marmite, Wrapi et le coordinateur de Ecolo J et conseiller communal à Ixelles, Adrien Volant.