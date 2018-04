Raphaël et Ludivigne Sagnier dans le jury au Festival du film de Cabourg

Le 32e Festival du film de Cabourg vient de dévoiler les personnalités qui composeront son jury professionnel ainsi que le jury Jeunesse. Pour cette nouvelle édition, les actrices Pascale Arbillot, Elodie Bouchez, Olga Kurylenko, Ludivigne Sagnier, l'acteur Nahuel Pérez Biscayart, l'auteur-compositeur Raphaël, l'écrivaine Karine Silla-Perez et le producteur Justin Taurand composeront le Grand Jury sous l'égide du cinéaste André Téchiné. Le jury récompensera les films en compétition avec le Grand Prix, le Prix de la Jeunesse et le Prix du Public. La sélection officielle sera annoncé dès le vendredi 1er juin.

L'actrice Camille Chamoux et l'acteur Nicolas Vaude seront les parrains du jury Jeunesse, composé de six lycéens de classe de seconde de la région Normandie. Ce jury remettra plusieurs prix lors de la cérémonie des Swann d'Or, dont la révélation féminine et masculine ainsi que la meilleure actrice et le meilleur acteur, le samedi 16 juin.

Le Festival du Film de Cabourg se déroulera du mercredi 13 au dimanche 17 juin en Normandie. Pendant cinq jours, la ville battra au rythme du cinéma romantique international avec des rencontres, débats et autres conférences organisés.

En 2017, Marion Cotillard avait présidé le jury composé d'Aure Atika, Camille Cottin, Anne Dorval, Hugo Gélin, Nathanaël Karmitz, Camille Laurens, Ibrahim Maalouf et Manu Payet.