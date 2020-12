"Ramdam Evasion" : une plateforme cinéma en ligne pour vos longues soirées d’hiver

Le Tournai Ramdam Festival ne pourra pas se tenir cette année, c’est pourquoi, du 21 décembre au 21 janvier, RAMDAM EVASION proposera, en ligne, une plateforme en ligne via Viméo on demand. On y (re) trouvera une sélection des meilleurs films labellisé Ramdam.

Ces films, déjà projetés sur les écrans géants du complexe Imagix de ces 10 dernières années seront dorénavant accessibles en ligne. La programmation digitale passera par des documentaires, des fictions, des Ramdam belges datant de 2010 à 2020.

► Vers Ramdam Evasion

On y retrouvera, en partie : Incendies, Kiki Love To Love, Jojo Rabbit, Under The Tree, Madame, 10 ans de bruit, les dernières nouvelles du cosmos, etc.

La plateforme sera disponible en ligne via le site de Notélé à partir de ce lundi 21 décembre à 12h. Les films seront visibles en streaming durant 1 mois pour 14,99 €. La possibilité de louer un film pour une durée de 48 heures sera envisageable au prix de 2,00 €.

Le Tournai Ramdam Festival se tiendra en 2021, mais sous une forme adaptée à la crise. Toutes les infos sur le site du festival.