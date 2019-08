"Rambo: Last Blood" : Sylvester Stallone retourne aux sources dans une nouvelle bande-annonce percutante

Rambo n'a pas fini de distribuer des coups. Après plus de dix ans d'attente, Sylvester Stallone est de retour dans la peau du mythique soldat John Rambo pour le cinquième volet de la franchise culte. L'acteur américain a d'ailleurs dévoilé les premières images de la nouvelle bande-annonce de "Rambo: Last Blood" sur son compte Instagram .

Dans une succession de scènes, la bande-annonce fait le parallèle entre ce cinquième film et les deux premiers volets de la saga, "Rambo" ("First Blood") sorti en 1982 et "Rambo 2 : La mission" ("Rambo: First Blood Part II") en 1985.

Toujours au top de sa forme à 73 ans, Stallone n'hésite pas à jouer les gros bras pour sauver la vie de la fille de son ami, kidnappée par un cartel de la drogue mexicain. Loin de la guerre mais toujours traumatisé par elle, le soldat à la retraite devra confronter ses démons et mettre de côté pour un temps sa retraite paisible dans un ranch.

Après le dernier film, "John Rambo" en 2008, Sylvester Stallone a passé la main à Adrian Grunberg pour réaliser ce retour sur grand écran. Le long-métrage avait pourtant amassé plus de 113 millions de dollars de recettes dans le monde lors de sa sortie dans les salles obscures. Le plus gros succès de la franchise reste à ce jour "Rambo 2 : La mission" avec plus de 300 millions de dollars de recettes au total.

Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta, Adrianna Barraza, Yvette Monreal et Joaquin Cosio font également partie du casting de "Rambo : Last Blood".

Rambo: Last Blood - Le 25 septembre au cinéma.