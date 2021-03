Raging Bull ou 40 ans de KO

Sorti en France le 25 mars 1981, il y a 40 ans jour pour jour, le film "Raging Bull" raconte comment le boxeur Jake LaMotta a dû affronter son plus terrible adversaire, à savoir lui-même. Un film réalisé par Martin Scorsese lui aussi en lutte avec ses propres démons ! Seul sur le ring, le peignoir ouvert et sa capuche sur la tête, un boxeur s’échauffe. Il sautille et enchaîne les coups, des droites, des gauches et autres jabs. Des flashes crépitent. Alors qu’il attend son adversaire, on dirait qu’il danse. La musique posée n’est autre que l’intermezzo de la "Cavalleria rusticana" du compositeur italien Pietro Mascagni. La scène, filmée en noir et blanc, est culte, tout comme le film dont elle est tirée, "Raging Bull" de Martin Scorsese avec Robert De Niro dans le rôle-titre, celui du boxeur Jake LaMotta dit le Taureau du Bronx. Juste comme ça, cette musique est un excellent choix. Cette "Cavalleria rusticana" parle d’amour, de jalousie, d’envie et de douleur soit autant de sentiments qu’on retrouve dans "Raging Bull". Et puis, petite anecdote encore, cette musique, nous pouvons l’entendre en guise de bande-son dans le 3e épisode du "Parrain" de Francis Ford Coppola. Coïncidence ou juste retour aux choses mais c’est au cours du tournage du "Parrain 2" que De Niro est tombé sur la biographie de Jake LaMotta et qu’il a suggéré à son ami, Martin Scorsese, d’en faire un film.

Alors de quoi ça parle ce "Raging Bull", pour ceux qui ne l’auraient pas encore vu ? Nous sommes en 1941. Jake LaMotta a 19 ans et son frère Joey le persuade qu’il a tout ce qu’il faut pour devenir Champion du monde de boxe catégorie poids moyens. Jake démarre un entraînement intensif. Les rounds se suivent pour le boxeur qui se rapproche du fameux titre. Mais un combat truqué entraîne sa suspension. Plus tard, Jake prend sa revanche en battant le boxeur français Marcel Cerdan…

Au départ, Scorsese n’a pas envie de réaliser ce biopic (pour biographical picture ou biographie filmée en français) étant totalement indifférent au monde de la boxe. Mais Robert insiste. Il va voir le scénariste Mardik Martin, des producteurs comme Irwin Winkler (l’un des fidèles producteurs de Scorsese) et tente de monter le projet. Tout le monde se dit prêt pour l’aventure à une condition : que Scorsese réalise le film. Mais il sort d’un cuisant échec commercial avec son très jazzy "New York, New York" (avec Robert De Niro et Liza Minnelli) et n’a pas la force de se lancer dans une nouvelle production. Pire encore, il a tenté d’oublier ses déboires dans la drogue. Martin Scorsese semble tout aussi paumé que Jake LaMotta même si tout son entourage le pousse à mettre en scène cette vie tumultueuse. Entre les deux hommes, les points communs sont nombreux. Voilà deux individus en pleine difficulté face à un mur apparemment infranchissable. Deux individus en pleine déchéance après la grandeur et les hourras de la foule (Scorsese ayant reçu en 1976 la Palme d’Or au Festival de Cannes pour "Taxi driver", encore avec Robert De Niro).

2 images Martin Scorsese dirigeant Robert De Niro dans "Raging Bull" © United Artists

Au bout du compte, Martin Scorsese accepte mais pas question pour lui de réaliser un film sur la boxe. Sur la chute d’un boxeur oui mais pas sur le sport. Voilà pourquoi sur les 130 minutes de son long-métrage, seules dix sont consacrées au Noble Art et aux combats. Des combats filmés avec une unique caméra plongeant le spectateur au cœur du ring, le transformant même en troisième boxeur qui cogne, qui saigne et qui souffre comme les deux premiers. L’autre belle idée du film c’est le noir et blanc qui intensifie le drame raconté. Par comparaison (car on les a souvent rapprochés), alors que "Rocky" (sorti en 1976) est un drame social, "Raging Bull" reste un drame psychologique pur et dur. Un film magnifiquement interprété par Robert De Niro qui a pris 30 kilos pour camper un LaMotta plus vrai que nature. Un régime ultra-protéiné pour un rôle riche qui lui valut un Oscar. L’autre Oscar chopé par "Raging Bull" sera donné à sa monteuse, Thelma Shoonmaker.