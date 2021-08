Racisme et sexisme : OSS 117 au sommet de lui-même en Afrique

Mais Hubert Bonisseur de la Bath, tiré à quatre épingles et qui en est toujours à saluer le petit personnel féminin d’une tape sur la fesse, prend un gros coup de vieux : on lui adjoint les services d’un jeune ambitieux, OSS 1001 ( Pierre Niney ).

Douze ans après la sortie de "Rio ne répond plus", l’humour "OSS 117" sonne-t-il de la même façon, dans une société où les questions de racisme, d’héritage colonial et de remise en cause du patriarcat sont devenues centrales ? Les deux précédents volets, signés Michel Hazanavicius, jouaient eux aussi avec l’exotisme et les clichés. "Alerte rouge en Afrique noire" attaque frontalement ces sujets qui fâchent.

C’est Nicolas Bedos, 42 ans, qui a pris les commandes pour cette adaptation au rythme enlevé. Humoriste, acteur et écrivain, avec "OSS 117" il signe son troisième film après "La Belle époque" et "Monsieur & Madame Adelman".

Engagé à gauche, le fils de Guy Bedos n’a pas peur des positions clivantes et a travaillé avec le même scénariste que pour les précédents opus. Le film se déroule dans la France de 1981, à la fin du mandat de Valéry Giscard d’Estaing, et manie un humour sans filtre avec Jean Dujardin en mâle blanc vieillissant, balourd et dépassé, qui s’embourbe dans le politiquement correct.

"Ce n’est pas le politiquement incorrect, qui sous-entend l’envie de bousculer, de choquer, de faire mal, auquel je tiens. C’est à la liberté de l’humour", a expliqué à l’AFP Nicolas Bedos : "On fait des films […] pour les spectateurs, pas pour Twitter !".

