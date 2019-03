Rachel Weisz produira et jouera dans "Lanny"

Le film est basé sur le livre du même nom de Max Porter qui vient tout juste de sortir (le 7 mars dernier). Les droits ont été acheté par l'actrice, oscarisée en 2006 pour "The Constant Gardener", BBC Films et la société de production The Bureau.

La star britannique, récemment louée par la critique pour sa performance dans "La Favorite" de Yorgos Lanthimos, jouera dans l'adaptation du roman de Max Porter, rendu célèbre pour avoir publié en 2015, "La Douleur porte un costume de plumes".

"Lanny" raconte l'histoire d'un village, situé à une centaine de kilomètres de Londres, et de ses habitants, l'artiste Mad Pete, la commère Peggy et la famille qui vient tout juste d'emménager.

"Nous sommes tous tombés amoureux de ce livre merveilleux, a réagi dans un communiqué l'un des producteurs, Tristan Goligher, pour The Bureau. Nous avons hâte de trouver le scénariste et le réalisateur adéquats pour porter à l'écran ce récit typique, intelligent et émouvant".

Aucune date de sortie n'a encore été définie.