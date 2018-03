Rachel Bloom en guest star dans la série "iZombie"

Le nom de Rachel Bloom s'est ajouté au casting d'un prochain épisode de la saison 4 de "iZombie".

La comédienne et chanteuse incarnera une "actrice de théâtre prétentieuse" qui se retrouve assassinée, clin d'oeil à son rôle iconique dans la série musicale "Crazy Ex-Girlfriend", pour lequel elle a remporté un Golden Globe.

Intitulé "My Really Fair Lady", l'épisode en question sera diffusé le 9 avril prochain sur la chaîne CW et sur Netflix aux Etats-Unis.

Rachel Bloom incarne le rôle-titre de "Crazy Ex-Girlfriend" depuis 2015, série qu'elle a imaginé avec Aline Brosh McKenna, scénariste du "Diable s'habille en Prada". La saison 3 de la comédie musicale s'est terminée en février sur la CW. La prochaine saison, qui devrait être la dernière, est attendue à l'automne.