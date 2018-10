Quoi de neuf sur Netflix ? “Victoria”

Le film allemand signé Sebastian Schipper est une prouesse technique puisqu’il s’agit d’un plan-séquence. “Victoria” a été récompensé à Berlin par l’Ours d’argent de la meilleur contribution artistique et de nombreuses récompenses à travers le monde.

Une nuit de fête berlinoise. Victoria, jeune espagnole fraîchement débarquée dans la capitale allemande, s’apprête à braver la nuit, danser et boire. A la sortie de la boîte de nuit, elle tombe sur un petit groupe d’Allemands qu’elle décide de suivre. De petits vols en flirts, la petite bande continue de s’amuser et profiter de la vie berlinoise. Un des jeunes hommes ex-taulard est bientôt contacté par un ancien co-détenu. Il doit effectuer un braquage dans une banque mais celui-ci ne peut s’effectuer qu’à quatre, auquel cas leurs chances sont compromises. Victoria devra conduire la voiture et mener tout ce petit monde à la banque. La nuit festive prend une toute autre tournure mais les joyeux lurons ne se rendent pas vraiment compte de la gravité des faits.

Le film de Sebastian Schipper, en plus d'être une vraie réussite esthétique est porteur d'un climat particulier à la fois angoissant et libéré. A l'image de ses personnages insouciants dans une situation qui dérape, le film se transforme au fil des minutes et côtoie les genres avec une habileté déconcertante.

Le film “Victoria” (2015) de Sebastian Schipper est à voir sur Netflix.