Quoi de neuf sur Netflix ? “Under the skin”

C’est un film qui n’a laissé personne indifférent à sa sortie en 2013, “Under the skin” de Jonathan Glazer avec Scarlett Johansson est désormais disponible dans le catalogue Netflix.

Laura est une jeune femme à la beauté physique froide et irradiante, jouée par la talentueuse Scarlett Johansson. Mais Laura n’a d’humaine que la peau dans laquelle elle a élu domicile, puisque sous l’épiderme, elle est une extraterrestre en mission. Sur les routes écossaises, affublée d’une fourrure, elle tente de séduire les hommes seuls pour les attirer dans une maison dont ils ne sortiront plus. Leur enveloppe corporelle servant à une entreprise extraterrestre afin d’endosser l’apparence humaine. Dans le même temps, Laura est surveillée par de mystérieux motards garants de la réussite de l'organisation. Si son espèce est incapable de sentiments et d’empathie, ils s’assurent que la peau humaine ne déteint pas sur les émotions de l'alien. Alors que Laura assiste à des scènes glaçantes sans sourciller, elle est prise de pitié pour un homme au visage déformé et le laisse partir après l’avoir attiré. C’est le début des problèmes pour elle.

Ce film de science fiction britannique repose sur un thème classique du genre : l’émergence du sentiment chez un être apathique. Si la ficelle a déjà été usée dans bien des oeuvres, Jonathan Glazer réussit ici à instaurer une ambiance particulière et une esthétique puissante. Le film est à l’image de Laura, d’une froideur glacière à son commencement qui bascule petit à petit vers le sentiment, au fil de l’attachement pour le personnage. Il y a une gradation émotionnelle particulièrement bien amenée. “Under the skin” traite également de l’apparence, à travers le personnage de Laura mais aussi de l’homme atteint de neurofibromatose dans lequel elle se retrouve. Il s’agit désormais d’un classique du genre SF grand public, à (re)voir sur Netflix.

“Under the skin” de Jonathan Glazer est à voir sur Netflix.