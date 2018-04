“The Outsider” prend racine dans le Japon post-seconde guerre mondiale des années 50, alors que les rapports avec les Etats-Unis étaient particulièrement tendus. Le pays se remet de l’occupation et le crime est partout dans les villes, des forces souterraines détiennent le pouvoir du Japon en ruines. Un ancien militaire déserteur de l’US Army, Nick, incarné par Jared Leto est en prison, on devine qu’il possède un sombre passé. Un jour, un yakuza nommé Kiyoshi (Tadanobu Asano) se poignarde devant lui pour échapper à une bande rivale. Nick prévient les gardes et parvient à le sauver puis sera lui-même aidé pour s’échapper de la prison. Pour rembourser sa liberté, il deviendra l’homme de main de la bande d’Osaka et fera montre d’une grande violence. Particulièrement lié à Kiyoshi qui deviendra “son frère”, Nick suscite la jalousie d’autres membres de la famille.

Le film est particulièrement critiqué dans la presse américaine, “The Outsider” est un long métrage de Martin Zandvliet avec Jared Leto produit par Netflix et présent dans le catalogue depuis le début du mois de mars. Alors que le duo formé par le réalisateur Takashi Miike et l’acteur Tom Hardy était pressenti pour le film, c’est finalement une autre paire qui porte le long métrage.

Quoi de neuf sur Netflix ? “The Outsider” - © Tous droits réservés

La production de Netflix, si elle installe une véritable tension et tisse en filigrane le passé sombre de ses personnages, est quand même porteuse de nombreux soucis. Il s’agit là d’un film traitant du Japon et ses yakuzas à travers le point de vue d’un héros blanc américain, qui survole la culture japonaise sans jamais rien nous apprendre. La psychologie des protagonistes n’est pas non plus poussée, il s’agit sûrement d’un parti-pris mais tout le monde semble vivre à l’instant présent. Nick aurait pu être davantage montré comme un intrus parmi les yakuzas, le réalisateur aura pu pousser davantage sur le choc des cultures, confronter cet ancien soldat américain au rejet. Les rapports de force sont simplistes et superficiels et l’univers nippon pas vraiment mis à l’honneur sauf à travers des clichés. Dommage.

“The Outsider” est à voir sur Netflix.