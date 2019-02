Quoi de neuf sur Netflix ? "Spotlight" de Tom McCarthy

Le film de Tom McCarthy a fait sensation en 2015, obtenant deux Oscars, un BAFTA et cinq prix aux Independant Spirit Awards.

Le long métrage du réalisateur américain Tom McCarthy est basé sur des faits réels. En 2001, les ventes du journal le Boston Globe reculent et la direction cherche à sortir une grande enquête qui ferait sensation. Le rédacteur-en-chef Marty Baron entend parler de sombres histoires de pédophilie impunies. Quelques prêtres locaux se seraient adonnés à des attouchements sur mineurs et l’Eglise aurait étouffé l’affaire. Baron charge alors une petite équipe de journalistes d’investigation d’enquêter dessus. L’équipe nommée " Spotlight " a pour but de révéler au grand jour cette affaire mais aussi de prouver que le cardinal Law était au courant des méfaits des prêtres.

Le film "Spotlight" raconte les dessous de l’investigation journalistique, des jeux de pouvoir et des différents rebondissements qu’a connue l’enquête. Alors qu’ils s’apprêtaient à publier leur papier, les journalistes ont du reporter la sortie de l’histoire pour cause d’attentats du 11 septembre. Donnant la possibilité aux victimes de témoigner, la rédaction du Boston Globe sera submergée d’appels et l’article fera grand bruit aux Etats-Unis et dans le monde, secouant l’Eglise catholique.

Particulièrement bien ficelé et prenant, ce film aux atours historiques est considéré comme le meilleur long métrage de l’année 2015. Il a reçu de nombreuses récompenses à travers le monde grâce à une réalisation et un casting impeccables.

"Spotlight" (2015) de Tom McCarthy est à voir sur la plateforme de streaming Netflix.