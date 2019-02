Quoi de neuf sur Netflix ? Moonlight, le film sensation des Oscars 2017

Le film triplement oscarisé de Barry Jenkins fait désormais partie du catalogue du géant américain du streaming.

Chiron est un jeune afro-américain homosexuel né dans un milieu modeste. Sa mère est droguée et il est pris pour cible par ses camarades de classe. Déboussolé, il ne sait comment s’affirmer, renfermé par le harcèlement et les problèmes de sa famille. Heureusement, il a son ami Kevin et il est souvent recueilli par un couple qui le prend sous son aile. L’adolescence se passe encore plus difficilement pour Chiron qui reste le bouc-émissaire du lycée. 10 ans plus tard, après un séjour en prison il reprend contact avec sa mère et Kevin, qui est devenu cuisinier. Barry Jenkins parvient avec ce film très porté sur l’émotion à faire évoluer son personnage à trois périodes de sa vie. “Moonlight” illustre la triple difficulté d’être un homme noir qui aime les hommes et qui vient d’un milieu défavorisé à Miami. Le réalisateur montre les blessures de son héros, qui ne fait que subir et chercher un modèle.

Moonlight est adapté d’une pièce de théâtre de Tarell Alvin McCraney. Le long métrage a obtenu l’Oscar du meilleur film mais aussi celui du meilleur scénario adapté et du meilleur acteur dans un second rôle pour Mahershala Ali en 2017. Il a aussi reçu le Golden Globe du meilleur film dramatique. Une consécration pour ce film délicat qui prend aux tripes.

“Moonlight” (2016) de Barry Jenkins est à voir désormais sur Netflix.