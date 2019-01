Quoi de neuf sur Netflix ? “Mad Max : Fury Road”

Le 4e opus de la série Mad Max avait fait grand bruit à sa sortie en salles en 2015, il faut dire que le film de George Miller avait tout pour cartonner. Il est maintenant disponible sur Netflix.

30 ans après le dernier épisode des aventure du héros australien Mad Max, George Miller renouait avec sa série-phare. Max Max : Fury Road a été non seulement un succès en salles mais aussi un succès critique (8,1/10 sur IMDb). Le film a reçu 6 oscars en 2016 grâce à une production léchée, un gros budget, une esthétique au top et un jeu d’acteur incroyable.

Max Rockatansky, incarné par Tom Hardy est un policier réformé désoeuvré qui erre sur les routes d’un monde post-apocalyptique. Désormais c’est la loi du plus fort qui règne dans ce désert vide de ressources, les différents gangs s’affrontent pour survivre. L’un de ces clans est dirigé par Immortan Joe est un chef tyrannique qui réduit les femmes en esclavage et les traite comme des mères pondeuses et couveuses. Un jour, l’Imperator et cheffe de guerre Furiosa, jouée par Charlize Theron, fomente un plan pour s’échapper de cet enfer en libérant les épouses du maître de la Citadelle. Alors que le petit groupe prend la fuite à toute berzingue, Max se retrouve impliqué malgré lui dans la course-poursuite et crée une alliance avec Furiosa.

“Mad Max : Fury Road” (2015) de George Miller est à visionner sur Netflix en attendant la date de sortie de la suite.