Quoi de neuf sur Netflix ? Les Monty Python

La troupe de comédiens composée de Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Michael Palin, Terry Jones et Terry Gilliam vient de faire son apparition sur la célèbre plateforme de streaming, avec quelques unes de ses plus fameuses productions : les films "Monty Python, Sacré Graal" et "Monty Python, La Vie de Brian", ainsi que la série à sketchs qui l'a rendu célèbres, "Monty Python's Flying Circus". Trois productions donc, ce qui est moins que le public britannique de Netflix qui a également accès à une flopée d’émissions spéciales. Rien de grave en soi, quoi qu’on déplorera l’absence du dernier film "officiel" des Python, "Le Sens de la Vie", et de son humour noir dévastateur. Qui sait, son ajout sur Netflix est peut-être à venir ? En attendant, tour d'horizon de ce que la plateforme nous réserve de l'humour décapant de ces géniaux comédiens anglais.

Monty Python's Flying Circus C’est la nouveauté la plus remarquable du catalogue : difficilement trouvable dans nos régions, la première production des Monty Python est désormais disponible sur Netflix en Belgique. Les sketchs les plus connus de "Flying Circus" vous sont peut-être connus - "The Ministry of Silly Walks", "La Blague la plus drôle du monde" ou "Le match de football des philosophes" - mais ces segments ne sont qu’un échantillon des émissions profondément étranges et surréels créées par la troupe. OVNI télévisuel, "Flying Circus" s’apparentait à un terrain jeu pour les Monty Python, sur lequel ils ont laissé libre court à leur folie créative : générique de fin au milieu de l’épisode, interludes animées en pop-art, parodies d'émissions télévisées et reportages improbables accompagnaient fréquemment leurs gags riches en non-sens. Que la très respectable BBC ait produit pendant 4 années (de 1969 à 1973) ce programme délicieusement iconoclaste relève presque du miracle. Détail amusant : la série a également été diffusée en 1979 sur la RTB sous le titre "Absurde, n’est-il pas" !

Monty Python : Sacré Graal ! Ses noix de cocos, son monstrueux lapin, sa sorcière qui pèse moins lourd qu'un canard. La légende du Sacré Graal des Monty Python n’est plus vraiment à faire. Produit entre la troisième et la quatrième saison de "Flying Circus", "Holy Grail" marque les vrais débuts au cinéma des Monty Python, dans un film qui n'a cure des règles narrative du septième art. L'essentiel, c'est l'hilarité et le non-sens sont de tout instants. L'expression "film culte" est souvent galvaudée, mais le film la mérite amplement.