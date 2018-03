Quoi de neuf sur Netflix ? "Les Affamés"

Un film de zombies canadien vient d’apparaître dans le catalogue Netflix, il a été récompensé au Festival international du film de Toronto en 2017.

“Les Affamés” faisait aussi partie de la sélection au Festival international du film fantastique de Gérardmer 2018 et a obtenu le Prix du Jury. Des prix qui laissaient présager un bon film d’horreur en langue française, et c’est suffisamment rare pour le souligner. Malheureusement “Les Affamés” n’est pas vraiment à la hauteur et s’enfonce quelque peu par son rythme aussi long et monotone que les violons de Verlaine.

Réalisé et scénarisé par Robin Aubert, “Les Affamés” prend décor dans l’ouest du Québec, côté nature. Ici, les bois inondent les terres et les petites routes de campagne montrent que les humains ne sont pas très nombreux. Bonin et Vézina parcourent les sentiers de forêt à bord de leur pick-up mais semblent inquiets. Ils sont à la recherche des “affamés”, la mutation des habitants en zombies avides de chair fraîche, pour leur coller une balle dans la tête et arrêter l’épidémie. Alors que Vézina se fait infecter par son ancienne voisine devenue affamée, Bonin fait la connaissance d’autres survivants. Peu à peu, un petit groupe se forme pour tenter d’échapper à la menace zombie.

Si le scénario de départ n’a rien de très original pour un film du genre, sa continuité non plus. Les personnages qui étaient assez prometteurs au départ ne sont pas développés et l’on ne sait rien du passé des survivants. Aucune explication n’est donnée concernant cette épidémie qui gangrène la campagne québécoise et un sérieux manque de rythme se fait ressentir. Cependant, malgré le cliché du personnage noir qui meurt en premier, le point positif est la présence de femmes fortes dans l’équipée, notamment Tania jouée par Monia Chokri (Les Amours Imaginaires, Laurence Anyways). L’autre aspect à relever est l’humour assez décalé et typique du Québec, dédramatisant des situations tragiques. Le tout donne en fait un mélange presque minimaliste, on ne connaît rien de ce groupe de rescapés et on vit un instant avec eux, comme si rien n’existait avant et rien n’existera après. Malgré ce début d’explication, cela va sans dire que l’on reste sur sa faim devant Les Affamés.

“Les Affamés” est à voir sur Netflix.