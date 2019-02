Quoi de neuf sur Netflix ? Le Petit Prince

Le film d’animation français qui est une adaptation du célèbre livre est désormais disponible dans le catalogue Netflix.

Le livre d’Antoine de Saint-Exupéry est un classique parmi les classiques de la littérature jeunesse. Son adaptation risquée a néanmoins récolté de belles critiques et est devenu l’un des plus gros succès pour un film d’animation français. Il a reçu le César du meilleur film d’animation en 2016. Aux manettes du Petit Prince version animation, le réalisateur américain Mark Osborne. Le film s’appuie à la fois sur l’animation en volume et les images de synthèse.

L’histoire est celle d’une petite fille qui entre à l’Académie Werth, une prestigieuse école. Alors que sa mère est souvent absente, elle a le temps de discuter avec son voisin qui devient un ami. Le vieil aviateur original est particulièrement volubile et la petite fille aime écouter ses histoires sur les étoiles. Un jour, il lui narre une de ses aventures dans le Sahara. Dans le désert, l’aviateur y avait fait connaissance avec “le Petit Prince”, un personnage étonnant qui disait venir d’une autre planète.

Regarder “Le Petit Prince” (2015) de Mark Osborne sur la plateforme de streaming Netflix.