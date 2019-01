Quoi de neuf sur Netflix ? “La Cité de la Peur”

Mis en ligne sur la célèbre plateforme de streaming, le long métrage français fête ses 25 ans.

“La Cité de la Peur” est un film comique français passé au rang de culte. Réalisé par Alain Berbérian en 1994, il est basé sur un scénario des Nuls. Alain Chabat, Chantal Lauby et Dominique Farrugia y tiennent d’ailleurs les premiers rôles.

L’histoire prend place au Festival de Cannes dans les années 90. Red is Dead est un film d’horreur qui est présenté en projection. Il fait le récit d’un tueur en série communiste qui fait un massacre armé d’une faucille et d’un marteau. Alors que le générique résonne dans la salle, l’attachée de presse est très déçue du départ d’une partie de la salle. Odile Deray veut absolument un papier dans la presse mais les critiques ne sont pas vraiment enthousiastes, au contraire. Alors que tout le monde est parti, le projectionniste se fait assassiner, de la même manière que dans le navet Red is Dead. Cet évènement attirera l’intérêt de la presse, davantage que le contenu du film, d’autant que d’autres techniciens sont retrouvés morts par la suite. Le garde du corps Serge Karamazov est alors chargé de venir protéger le nouveau projectionniste.

Le long métrage comique est le reflet de l’humour des Nuls, à la fois potache et absurde mais qui fait mouche. “La Cité de la Peur” est une succession de gags et de répliques devenues cultes.

“La Cité de la Peur” (1994) d’Alain Berbérian est à voir sur Netflix.