Quoi de neuf sur Netflix ? “Keep the Lights on”

Pour prolonger encore un peu plus le mois des fiertés qui vient de se terminer, une belle romance est à voir sur la plateforme de streaming numéro un.

A la toute fin des années 1990, Erik, un trentenaire blond réalisateur de documentaires un peu perdu enchaîne les aventures sans lendemain. Mais un soir, il tombe sur Paul, un jeune homme un peu timide et bien rangé. Il est avocat dans le milieu de l’édition et prévient Erik qu’il a une petite amie. Alors que le réalisateur tente d’oublier Paul, une irrémédiable attirance les pousse à se revoir et à finalement entamer une relation. Erik est ouvertement gay mais Paul est un peu plus frileux à l’idée de s’afficher. Des différences notoires sont font sentir, les premières disputes éclatent. Le jeune avocat est accro au crack, Erik rame dans sa vie professionnelle. Paul disparaît des fois quelques jours, Erik continue à flirter avec d’autres hommes. C’est une histoire d’amour tumultueuse, douloureuse et puissante à la fois. Si Paul et Erik s’aiment passionnément, ils n’arrivent pas à faire de leur relation un long fleuve tranquille.

“Keep the Lights on” d’Ira Sachs est sorti en 2012 et a obtenu de nombreux prix et nominations. Lauréat à la Berlinale du Prix Teddy du meilleur film gay, il a aussi été nominé dans la catégorie drame au Sundance. Le film magnifiquement porté par les deux comédiens Thure Lindhardt et Zachary Booth possède l’aspect esthétique grumeleux et imparfait de la relation des deux protagonistes. “Keep the Lights on” n’est pas qu’un film gay, c’est aussi un film sur les relations humaines et la difficulté de construire une histoire quand les aspirations de chacune des parties ne sont pas compatibles. Des fois, l’amour ne suffit pas.

“Keep the Lights on” d’Ira Sachs (2012) est disponible dans le catalogue Netflix.