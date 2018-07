Quoi de neuf sur Netflix ? "Hondros"

Le documentaire riche en images et en émotions rend hommage à un photographe de guerre tué dans l’exercice de sa profession.

De tous les journalistes, les photographes de guerre sont les plus fous.

"Hondros" est un documentaire de Greg Campbell pour Netflix qui fait le portrait de Chris Hondros, mort en Libye en 2011. En 20 ans, le photographe-reporter a couvert la plupart des conflits à travers le monde, au Moyen-Orient, en Afrique, dans les Balkans… Il était aux premières loges des principaux évènements à travers le monde durant plusieurs années, de la campagne de John Kerry aux Etats-Unis à la guerre en Irak. Contrairement à beaucoup de ses collègues, lui ne cherchait pas l’adrénaline mais voulait jouer un rôle et pourquoi pas aider à la résolution des conflits qu’il couvrait. Hondros avait été nominé au Prix Pulitzer deux fois sans jamais l’obtenir, mais cela prouve déjà la qualité de son travail, un job dans lequel il prenait des risques. Ceux qui l’ont côtoyé savent le courage du photographe, qui s’est souvent retrouvé en première ligne des conflits pour les capter au mieux. Des risques qui l’ont conduit à sa perte.

Le film documentaire s’appuie sur le témoignage de son meilleur ami qui raconte Chris Hondros l’homme et le photographe. A travers des images d’archives et interviews du photographe, c’est la personnalité rayonnante de Hondros qui est mise à l’honneur, son regard et sa bienveillance. Son empathie profonde pour les peuples en guerre qu’il photographiait.

“Hondros” de Greg Campbell est disponible sur Netflix.