Quoi de neuf sur Netflix ? “Amour” de Michael Haneke

Le film qui a remporté la Palme d’Or en 2012 est disponible dans le catalogue du géant du streaming.

Avec “Amour”, le réalisateur autrichien Michael Haneke (Funny Games, La Pianiste) s’attaque à un sujet difficile et universel : le vieillissement et la mort. Pour l’audace dont il a fait preuve, il sera récompensé par plusieurs récompenses internationales, dont la très convoitée Palme d’Or de Cannes en 2012. Son long métrage évoque le destin d’un couple de personnes âgées et de l’arrivée des signes de l’âge. Ce couple, c’est Georges et Anne, deux mélomanes vivant à Paris qui n’ont personne d’autre qu’eux-mêmes. Ils sont tout l’un pour l’autre depuis que leur fille habite à l’étranger. Lorsqu’Anne est victime d’une attaque cérébrale, son mari promet de s’occuper d’elle et de ne jamais la laisser se faire interner. Tout deux devront affronter le temps qui passe dans leur appartement et la mort qui frappe à leur porte. “Amour” est une histoire de preuve d’amour, de vieillissement, de dévotion. Touchant, troublant et retournant, le film d’Haneke qui a battu tous les records de nomination est un pur chef d’oeuvre.

“Amour” de Michael Haneke est à voir sur Netflix depuis fin avril 2018.