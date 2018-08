"Qui part à la chasse..." : mauvais chasseur

Réalisé par l’un des meilleurs cinéastes kurdes (et belge), le court métrage a été couvert de prix à l’international.

Dans la campagne du Kurdistan Irakien, un jeune homme est parti chasser du gibier afin de nourrir sa mère et son frère. Mais alors que Bahoz sillonne la forêt, il entend des hurlements et s’approche. Un homme est en train d’agresser sexuellement une adolescente, Bahoz le menace pour qu’il déguerpisse. Le jeune chasseur s’occupe de la jeune fille et lui souhaite du courage. Alors que Bahoz est rentré chez lui avec un lapin et une perdrix, trois hommes et l’adolescente viennent à sa rencontre. Il est accusé de son viol.

Réalisé par le belgo-kurde Sahim Omar Kalifa avec le soutien du Tax Shelter, "Qui part à la chasse…" a été achevé en 2014. Le cinéaste, qui a effectué ses études à l’école de cinéma Sint-Lukas de Bruxelles. Son court métrage a été récompensé partout dans le monde et a même été sélectionné aux Oscars grâce à une histoire singulière puisque les deux personnages principaux retournent à leur avantage les traditions de leur pays. La jeune fille qui n’a d’autre solution que d’épouser son violeur préfère mentir pour se marier à un homme doux et bienveillant, mauvais chasseur.

"Qui part à la chasse…" (2014) de Sahim Omar Kalifa est à voir sur Arte.