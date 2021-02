Quels sont les acteurs les plus dangereux au volant, à l'écran ?

Avec ces acteurs, mieux vaut prévoir un budget voiture conséquent pour les tournages. Une étude s’est intéressée à ces stars qui ont envoyé le plus de voitures dans les décors au cinéma.

Avec la multitude de films d’action, il aura fallu des heures pour classer ces acteurs du pire au moins mauvais conducteur. Sans surprise, c’est Vin Diesel, la star de Fast and Furious, qui arrive en tête, suivi de près par Bruce Willis et le Terminator Arnold Schwarzenegger.

Le personnage de Dominic Toretto dans la saga Fast and Furious a détruit presque le double de voitures que le personnage de Jason Bourne, incarné par Matt Damon. D’après l’étude réalisée par Scrap Car Comparison, Diesel a explosé a anéanti 61 voitures, soit une de plus que Bruce Willis.

L’étude réalisée a pris en compte les voitures détruites par les acteurs étant au volant, mais également ayant utilisé des armes à feu ou d’autres moyens pour les endommager : "Des petits dommages tels des rétroviseurs cassés ou des petites bosses n’ont pas été comptabilisés", précise l’étude. Sur 61 voitures détruites, Vin Diesel était au volant de 57 d’entre elles, contre 35 sur les 60 explosées par Bruce Willis. Le Terminator a quant à lui conduit 30 voitures sur les 52 voitures qu’il a démolies.

Jason Statham et Dwayne Johnson partagent la 10e place. Celui que l’on surnomme The Rock a été au volant de douze voitures, contre 6 pour son acolyte dans Fast and Furious : Hobbs and Shaw sur les 18 voitures endommagées.

Si aucune actrice n’a atteint le top 10, signe d’un sérieux manque de représentativité des femmes comme héroïnes des films d’action, l’étude indique tout de même qu’Angelina Jolie a démoli un total de 10 voitures à l’écran.