Quelles sont les bandes originales de films les plus mythiques?

"Pirates des Caraïbes", "Star Wars", "Titanic", "Inception", quels sont les films dont les bandes originales sont les plus connues?

Si vous vous réveillez chaque matin en vous posant cette question, remerciez OnePoll de vous apporter enfin la réponse! Une nouvelle étude commandée par la marque de smarphones OPPO, révèle quelles sont les trois films dont la bande-son est la plus reconnaissable.

Deux mille personnes ont répondu à l'étude qui consistait notamment à reconnaître des extraits audios de grands classiques du cinéma. Parmi les musiques de films les plus reconnues on retrouve les bandes originales de "Harry Potter", "Titanic" et "Inception", qui se glisse aux trois première places du classement, suivis de près par "West Side Story" et "Autant en emporte le vent".

Le Top 10 des musiques de film les plus emblématiques de tous les temps