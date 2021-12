Quel est le meilleur scénario du 21ème siècle ?

Les scénaristes de cinéma ont tranché : "Get Out" est le meilleur scénario du 21e siècle, jusqu’à présent du moins.

"Eternal Sunshine of the Spotless Mind", avec Jim Carrey et Kate Winslet, se classe à la deuxième place du podium, devant "The Social Network", qui retrace la création de Facebook, et le film noir sud-coréen "Parasite", vainqueur aux Oscars en 2020.