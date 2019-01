Quand découvrir au cinéma ces films favoris aux Oscars 2019 ?

Dans le sud profond des Etats-Unis, alors que l'Amérique est en pleine ségrégation, le Dr Don Shirley, un pianiste noir surdoué, va donner une tournée de concerts. Pour le protéger, le virtuose engage Tony Lip, un videur italo-américain aux manières un peu rustres. Les deux hommes vont parcourir le pays avec le Green Book, un livre qui rassemble les établissements où les personnes de couleur sont correctement accueillies. Un voyage à travers les pires aspects de l'être humain et ce qui fait sa force. Pour son interprétation dans le film, Mahershala Ali a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle.

Si Beale Street pouvait parler

Ils se connaissent depuis toujours. Ils s'aiment depuis toujours. Tish et Fonny semblent avoir leur vie devant eux. Alors qu'ils pensent à se marier et qu'ils sont sur le point d'accueillir leur premier enfant, le jeune homme est arrêté par la police après une erreur judiciaire. Décidée à prouver son innocence et à le faire libérer, Tish va s'engager dans un combat avec l'aide de sa famille. Regina King a reçu le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle pour son jeu d'actrice.

De Barry Jenkins avec KiKi Layne, Stephan James, Regina King

Sortie le 13 février