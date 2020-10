Quai10 à Charleroi

Inauguré en janvier 2017, le Quai10 est un lieu inédit en Belgique qui regroupe du cinéma, du jeu vidéo et une brasserie au sein d’une structure ultra-contemporaine. Situé à Charleroi, le projet rassemble, dans un même endroit, une démarche culturelle forte et une proposition pédagogique inédite mêlant jeu vidéo et cinéma.

Quai10, ce sont quatre salles entièrement numérisées, à la pointe des technologies du son et de l’image. La salle du Ciné Le Parc, renommée "Côté Parc" est intégrée au projet Quai10 et reste ouverte au public. La programmation cinéma présente une affiche en version originale, alternant films " intimistes " et films " grand public " d’ici et d’ailleurs. Du documentaire à la fiction en passant par le film d’animation, petits et grands y trouveront leur bonheur.

La programmation fait la promotion du cinéma de toutes origines, et diversifie son offre de films européens. Les films sont en version originale, et rassemblent différentes formes d’expression : fiction, documentaire, long, moyen et court métrages, films d’animation et toutes les nouvelles formes d’expression autour de l’image animée en commençant par le film expérimental, sans oublier le film classique, de répertoire, etc.

Outre les projections de films, le cinéma du Quai10 développe un volet éducatif fort avec des séances pédagogiques, des ciné-clubs, des séances accessibles aux personnes malvoyantes ou malentendantes et bien d’autres. La volonté est également de faire écho aux différents projets culturels de la région pour créer un forum, un véritable lieu d’échanges d’idées.

Les enfants sont donc particulièrement les bienvenus, dans un cadre scolaire ou non. Pendant toute l’année scolaire, Quai10 propose une programmation cinéma de qualité destinée aux écoles. En choisissant les films pour leurs intérêts pédagogiques, nous permettons aux enseignants, du maternel au supérieur, de compléter de façon récréative le programme scolaire. Des activités ludiques et participatives leur sont également proposées en dehors de l’école : stages, animations, ciné-clubs qui incitent à prendre le chemin des salles obscures et initient une réelle approche du cinéma en tant qu’art à découvrir et à aimer.

L’Espace jeu vidéo du Quai10 est un lieu culturel et pédagogique unique en Belgique. Il vous propose de découvrir une sélection bimestrielle de différents jeux exposés pour leur propos, leur originalité, leur force évocatrice, leur accessibilité et leur convivialité. L’espace jeu vidéo accueille les groupes scolaires à partir de la 5e primaire.

Enfin, ouverte 7 jours sur 7, la Brasserie du Quai10 vous accueille dans un cadre convivial et soigné où vous pourrez vous restaurer ou simplement boire un verre.