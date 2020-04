"Qu'est-ce que je fais là ?", une immersion au cœur des urgences psychiatriques de Saint-Luc à Bruxelles

Bertrand de Solliers est Français et réalisateur de documentaires. Il s’était déjà penché sur la folie, et son nouveau film nous emmène derrière les portes de l’Unité de crise des urgences psychiatriques de la clinique Saint-Luc, à Bruxelles.

Une immersion au cœur de ce service, où on assiste à l’accompagnement d’un nombre de patients, arrivés en urgence, donc dans une forme de détresse. Ils sont pris en charge par des médecins, des infirmiers, des assistantes sociales, et ce qui prédomine dans ces circonstances délicates, où tous les cas de figure existent, c’est l’écoute.

On y rencontre des jeunes en perte de repères, mal compris, ou négligés par leur famille. Des gens en décalage culturel, qui évaluent mal ce qu’ils demandent à leurs proches, et qui n’ont plus les pieds sur terre.

Le film nous dit des choses sur l’état de la société, sur ce que certains donnent au travers d’un échange humain. Et puis il nous rappelle que personne n’est à l’abri. Bertrand de Solliers nous révèle ce qui lui a donné envie de filmer…

Une grande parenthèse d’humanité, signée Bertrand de Solliers et Paule Muxel

En VOD sur VOO, et une version de 52 minutes également disponible sur Auvio.