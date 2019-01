Punto de Vista, à Cinematek

Punto de Vista est un festival espagnol qui élargit la notion de cinéma documentaire. Fondé en 2005 à Pampelune (Navarre), il enrichit l’approche de la non-fiction.

Céline Brouwez, programmatrice à Cinematek, a mis sur pied une vitrine de Punto de Vista en collaboration avec la directrice artistique du festival, Garbine Ortega. Le public découvrira à Bruxelles une sélection de la compétition officielle et des programmes parallèles en dialogue avec des pièces des collections de la Cinémathèque de Belgique.

Placing the body présente des productions fortement incarnées et ouvre un dialogue entre des films de réalisatrices contemporaines et des œuvres du passé.

Correspondences - Films as Letters rassemble des lettres et des journaux filmés. Le cinéma est envisagé comme un échange épistolaire.

New Resistances - Post 68 engage une série sur la contestation et la résistance dans ses formes contemporaines. Le cinéma hautement conscientisé réinvente un nouveau langage de protestation. Une performance complète la programmation. L’artiste pluridisciplinaire Esperanza Collado explore les possibilités chorégraphiques qu’offre la projection d’un film. Une expérience dans et hors de l’écran.

Le public sera témoin des expériences multiples et singulières que des auteurs mènent sur le réel en suivant le Festival Punto de Vista à la Cinematek les 18, 19 et 20 janvier.