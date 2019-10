Présidé par Vincent Lannoo, le jury du septième Waterloo Historical Film Festival est en place

La septième édition du Waterloo Historical Film Festival ou plus simplement WaHFF - a débuté jeudi aux Cinés Wellington, à Waterloo.

Le film français en compétition "Sympathie pour le Diable", de Guillaume de Fontenay, a été présenté en avant-première mondiale. Les jurés de cette compétition ont été présentés jeudi à la presse. Le jury sera présidé par le réalisateur Vincent Lanoo. On y retrouve aussi l'actrice Catherine Jacob, l'acteur belge Nicolas Gob, la scénariste Fanny Desmaeres, la comédienne Bérangère Mc Neese et l'acteur français Hector Langevin.

Cette septième édition du WaHFF a deux invités d'honneur. Le premier est le réalisateur et scénariste français Jean-Paul Rappeneau. Une version restaurée du "Hussard sur le toit", qu'il a réalisé en 1995, sera projetée en sa présence vendredi soir. La deuxième invitée d'honneur est la comédienne Anny Duperey. Le film Stavisky (1974) sera projeté en sa présence dimanche à 10 h, et ses photos font l'objet d'une exposition aux Écuries de Waterloo jusqu'au 10 novembre.

Huit films à thématique historique composent la sélection de la compétition officielle du WaHFF 2019. Ils ont été réalisés en Israël, en France, au Mexique, en Italie, au Vietnam ou encore en Afghanistan. Lors du gala de clôture, dimanche 20 octobre à partir de 19 h, seront remis des "Clion" - la contraction de Clio la muse de l'histoire et du Lion lié à l'histoire de Waterloo - au meilleur film, à la meilleure comédienne, au meilleur acteur ainsi qu'aux meilleurs décors et costumes. Un prix du public soutenu par la Province du Brabant wallon ainsi qu'un prix de la critique en collaboration avec la presse professionnelle seront également décernés dimanche soir.

Le WaHFF comprend aussi une compétition spécifique pour les documentaires historiques. Huit documentaires seront visionnés par un jury spécifique présidé par Alain Gerlache et dans lequel on retrouve notamment le journaliste Eddy Caekelberghs, l'éditeur Alain Jourdan et l'historien Philippe Raxhon.