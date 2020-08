Présence belge au Festival du film d'Angoulême, avec Stephan Streker et Lucas Belvaux

Le cinéma belge francophone sera une nouvelle fois mis en avant au Festival du film d’Angoulême (FFA), qui s’ouvre vendredi et fera l’objet de mesures sanitaires importantes en raison de la pandémie de coronavirus. "L’ennemi" du Belge Stephan Streker figure ainsi parmi les dix films en sélection officielle, tandis que "Des hommes" de Lucas Belvaux sera présenté en avant-première. Une présence belge sera également assurée dans le jury par l’acteur Marc Zinga.

Préréservation obligatoire, port du masque dans tout le centre-ville d’Angoulême, jusque dans les salles de projection, en plus de la règle du siège vacant entre spectateurs, font partie des mesures qui seront en vigueur lors du festival qui se déroulera jusqu’au 2 septembre. Le dispositif prévoit notamment plus de 110 policiers et 27 militaires engagés sur le terrain.

Les organisateurs ont pour l’instant enregistré plus de 16.000 réservations en ligne, sur les 28.000 places disponibles, une jauge sciemment abaissée pour cause de Covid par rapport à la fréquentation habituelle (environ 40.000).

Rescapé du Covid, le 13e FFA n’entend pas pour autant céder à la morosité, et a confié la coprésidence du jury à Benoît Délépine et Gustave Kervern, dont le déjanté "Effacer l’historique" avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, sur d’ex-"Gilets jaunes" en pleines galères numériques, ouvrira le festival vendredi. Le film, qui sort en salle ce mercredi, a reçu un Ours d’argent spécial à Berlin.