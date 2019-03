La 37e édition du Bifff (Brussels International Fantastic Films Festival) se tiendra du 9 au 21 avril à Bozar. Ce sont 97 films d’horreur, thrillers, de fantaisie et de science-fiction – dont une trentaine en avant-première – qui seront projetés dans une ambiance déjantée. Le samedi 13 Avril au soir, les participants de la première Zombifff Run s’élanceront dans une course à travers un Bruxelles apocalyptique en espérant échapper aux zombies affamés.

La programmation compte 9 longs métrages belges ou co-produits par la Belgique aux côtés de grosses productions comme "Hellboy", "Iron sky 2", "Assassination nation" , "The Beach bum", "Dragged across concrete" ou encore "Little monsters". En ouverture, "Pet sematary" de Kevin Kölsch et Dennis Widmyer et "American Animals" de Bart Layton parleront respectivement d’un cimetière d’animaux et d’un braquage dans une bibliothèque. En clôture, le Bifff proposera "The Hole in the ground" de Lee Cronin et "Greta" de Neil Jordan, qui raconte l’histoire d’une malheureuse amenée à rencontrer une femme diabolique jouée par Isabelle Huppert.

Des focus sont prévus comme la rétrospective du réalisateur Hong-jin Na ou le focus nordique pour les films du grand nord. L’ASBL Kino Bruxelles organisera cette année un Kino Kabaret international avec 30 participants, amateurs et professionnels, qui devront réaliser des courts métrages en 72 heures. Le "Nanarland" offrira aussi à rire de mauvais films.

Cette année, en plus des compétitions habituelles, la nouvelle compétition "Spamflix Asian Film Award" marquera la naissance de la collaboration du festival avec la plateforme de streaming Spamflix.

En remplacement de la parade de zombies, la première Zombifff Run pourra accueillir jusqu’à 1.500 coureurs et 100 zombies. Les départs seront donnés, à 20H00, 21H00, 22H00 et 23H00, à la place de la Monnaie pour des courses d’une durée d’une heure maximum.

Le Bifff accueillera encore la 3e édition du BIF Market, un marché des films de genre. Dans le cadre d’une convention signée avec Ventana Sur/Blood Window, deux séries de TV de genre de la Belgique seront présentées en décembre 2019 à Ventana Sur en Argentine. L’appel à proposition pour les séries TV de genre belges sera lancé le vendredi 12 avril au BIF Market.

Le festival comptera de plus de nombreux invités et organisera des masterclass comme celle du spécialiste des effets spéciaux Steve Johnson.

Pour les collectionneurs et fans de produits liés aux mondes fantastiques, la 2e édition du Fantasy Market se tiendra le 17 avril, de 13H00 à 22H00, dans le Hall Horta. Ce 17 avril sera aussi le jour du Fantasti’Kids, une journée spéciale dédiée aux enfants qui proposera de 13H00 à 17H00 des films adaptés et un panel d’animations pour jeune public.

Le traditionnel concours de peinture sur corps "Body Painting Contest" clôturera le festival le dimanche 21 avril. Les visiteurs pourront aussi participer tout au long du festival au Make-Up Contest, dans les catégories Amateur, semi-pro et spécial FX. Les gagnants seront proclamés le 19 avril sur base des photos des maquillages réalisés. Les meilleures peintures sur toiles réalisées durant le 4e International Art Contest seront elles désignées par un jury le samedi 20 avril.

Le festival du Polar se déroulera par ailleurs les 12, 13 et 14 avril à Bozar avec quelques dizaines d’écrivains, scénaristes, illustrateurs et réalisateurs invités.