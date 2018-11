Premières image du film avec Donald Glover et Rihanna

La bande-annonce d'un mystérieux film, dans lequel figurent Donald Glover (alias Childish Gambino) et Rihanna, a été présentée ce week-end au festival Pharos d'Auckland, en Nouvelle Zélande.

Lors de la projection de la bande-annonce, un festivalier a filmé un extrait qu'il a posté sur les réseaux sociaux sous le nom de "Guava Island."

The Hollywood Reporter avait mentionné ce projet "ultra-secret" il y a quelques semaines, en rapportant qu'il avait été réalisé par Hiro Murai, déjà responsable du clip "This Is America" de Childish Gambino, et qu'il avait été filmé à Cuba. Le site professionnel notait que ce projet allait sûrement rester "nimbé de mystère" jusqu'à sa sortie officielle, et en effet, ce teaser ne dévoile pas de détails sur la nature de ce projet, pas même sa date de sortie.

Le teaser de "Guava Island" a été présenté lors du festival Pharos organisé par Donal Glover, il s'est tenu ce week-end en Nouvelle Zélande. Ce festival a débuté en 2016, pour sa première édition l'acteur/rappeur avait choisi Joshua Tree, en Californie. Cette année marque la deuxième édition de cet événement.