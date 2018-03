Première image d'Anthony Hopkins dans "King Lear"

La BBC a mis en ligne une première photo de l'acteur en Roi Lear, héros tragique de Shakespeare. Le film sera lancé sur la chaîne britannique au printemps.

Anthony Hopkins apparaît en Roi Lear tourmenté face à une jeune Florence Pugh ("Young Lady"), qui incarne sa plus jeune fille Cordélia.

Relecture moderne de la célèbre pièce de Shakespeare, le "King Lear" de Richard Eyre ("Chroniques d'un scandale") situe son intrigue dans une Angleterre actuelle fictive. L'iconique Roi Lear y devient leader d'une dictature militaire totalitaire.

Dans la tragédie de Shakespeare, le Roi Lear sombre progressivement dans la folie après le partage de son royaume entre ses trois filles, la plus grande part revenant à celle qui saura le mieux lui prouver son amour.

Le film sera diffusé sur la chaîne BBC Two au printemps. Il sera ensuite disponible en streaming sur la plateforme d'Amazon, co-producteur et détenteur des droits pour les Etats-Unis et l'Allemagne.

Emma Thompson, Emily Watson, Jim Broadbent, Andrew Scott ("Sherlock"), Tobias Menzies ("Outlander") ou encore Christopher Eccleston ("Doctor Who") complètent le casting trois étoiles de cette production de la BBC.