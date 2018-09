Première bande-annonce pour le biopic de Laurel et Hardy

Attendu début 2019 dans les salles obscures, "Stan & Ollie" dévoile sa toute première bande-annonce. Steve Coogan et John C.Reilly se sont glissés dans la peau du célèbre duo burlesque américaine, Laurel et Hardy.

Le film, réalisé par Jon S. Baird ("Vinyl"), suivra Laurel et Hardy lors de leur dernière tournée en Angleterre et en Irlande de 1953. Un dernier tour sur scène alors que leur popularité commence à décliner et leurs relations à se dégrader. Malgré tout, le duo comique retrouve son public avec un accueil chaleureux avant que la tournée ne soit perturbée par la crise cardiaque de Hardy. Un événement qui va resserrer les liens entre les deux hommes. Il décédera quatre ans plus tard.

Steve Coogan et John C. Reilly incarneront respectivement Stan Laurel et Oliver Hardy et donneront la réplique à Shirley Henderson et Nina Arianda, qui joueront le rôle de leur femme, Lucille et Ida.

Le biopic se montrera le 21 octobre prochain en Grande-Bretagne en clôture du Festival de Londres. Aucune date dans les salles obscures françaises ou étrangères n'a encore été annoncée.

Bande-annonce :