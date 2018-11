Première bande-annonce pour la suite de "Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ?"

Attendu le 30 janvier 2019 en salles, "Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu" se dévoile pour la première fois. Chantal Lauby, Christian Clavier, Ary Abittan et le reste du casting original se retrouvent devant la caméra de Philippe de Chauveron, plus de quatre ans après le succès du premier volet qui avait attiré 12 millions de spectateurs.

Pour ce deuxième opus, un nouveau défi attend Claude et Marie Verneuil, couple de bourgeois provinciaux incarné par Chantal Lauby et Christian Clavier. Leurs gendres ont décidé d'emmener femmes et enfants à l'étranger. Afin de ne pas voir leur famille éparpillée en Israël, en Chine, en Algérie et en Inde, les parents décident de faire aimer la France à leurs gendres.

Sorti en 2014, le premier opus a été un succès au box-office. Les mésaventures d'un couple bourgeois catholiques et conservateurs, dont les quatre filles se marient avec des hommes de confessions et d'origines différentes, a fait rire 12,3 millions de Français au cinéma. Une belle performance qui a propulsé le film comme étant le plus grand succès du box-office français de l'année 2014 et qui lui a permis de devenir le sixième long-métrage français le plus vu au cinéma de l'histoire.

Pour ce deuxième volet, l'ensemble du casting original est de retour, à savoir Christian Clavier, Chantal Lauby, Frédérique Bel, Julia Piaton, Elodie Fontan, Emilie Caen, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau et Noom Diawara.

"Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu" sortira le 20 janvier 2019 au cinéma.