"Première année" de médecine : Vincent Lacoste et William Lebghil vont devoir se battre

Beaucoup de candidats. Peu d'élus. Telle est la triste réalité que vont devoir affronter Vincent Lacoste et William Lebghil dans le nouveau film de Thomas Lilti "Première année". Au programme : cours difficiles, compétition, révisions, nuits blanches et acharnement. Nos deux amis vont devoir oublier la fête et se préparer à un examen où les chances de réussite sont minimes.

Après des études de médecine, Thomas Lilti décide de se tourner vers le cinéma. Il réalise ainsi son premier long-métrage "Les yeux bandés" avec Jonathan Zaccaï et Guillaume Depardieu. Mais c’est avec son deuxième film " Hippocrate ", porté par Vincent Lacoste et Reda Kateb que la reconnaissance vient. Nommé 7 fois aux César, ce film permet à Reda Kateb de remporter le César de Meilleur acteur dans un second rôle. Il poursuit avec " Médecin de campagne " avec François Cluzet et nous revient aujourd’hui avec " Première année ".

On y retrouve Vincent Lacoste, Goudurix, neveu d’Abraracoucix dans " Astérix et Obélix : Au service de sa majesté " et remarqué récemment au casting de " Plaire, aimer et courir vite " de Christophe Honoré.

A ses côtés, William Lebghil découvert par le grand public dans " Soda ", série humoristique qui lui ouvre les portes du cinéma. On le retrouve ainsi au casting de " Cherchez la femme ", " Le sens de la fête " ou encore " Ami-ami " ...

"Première année" sort ce mercredi 12 septembre dans les salles. Découvrez sans plus attendre la bande-annonce dans votre Agenda Ciné.