Premier trailer de "Sorry To Bother You" de Boots Riley

Il faut un début à tout. Raymond Lawrence "Boots" Riley, plus connu sous le nom de Boots Riley, fait ses débuts en tant que réalisateur avec le film "Sorry To Bother You". La première bande annonce vient d'être dévoilée lors du festival South by Southwest (SXSW), qui s'est ouvert le 9 mars dernier à Austin aux Etats-Unis, et sur le compte Twitter du film.

La sortie du film est prévue pour le 6 juillet dans les salles américaines.

Le film raconte l'histoire d'un télévendeur à Oakland (Etats-Unis) du nom de Cassius Green, interprété par Lakeith Stanfield. Ce dernier découvre la clé du succès pour réaliser de meilleures ventes et se retrouve alors propulsé dans un univers macabre. Le long métrage s'intéresse aux conflits raciaux, au racisme et à la cupidité des entreprises.

Vu dernièrement dans "Get Out" et la série "Atlanta", Lakeith Stanfield sera entouré par l'acteur américain Armie Hammer, qui a fait un carton avec le film "Call Me by Your Name", et la talentueuse Tessa Thompson, également à l'affiche de "Annihilation" avec Natalie Portman.

Les acteurs Terry Crews ("Brooklyn Nine-Nine"), Steven Yeu ("The Walking Dead"), Omari Hardwick, Jermaine Fowler, et Danny Glover font également partie du casting.

La société de production Annapurna Pictures avait acheté le film suite à son avant-première lors du Festival du film de Sundance en janvier 2018.