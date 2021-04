Pourquoi devient-on artiste ? la série Les Inspirés pose la question en 4 portraits de créateurs.

Sioux Productions c’est la journaliste Viviane de Laveleye et le réalisateur Xavier Ziomek . Ils pensent que les histoires peuvent "changer le monde". Tout naturellement, ils se mettent à l’écoute des autres et recueillent leurs expériences. A coup de documentaire, comme Les gardiens de l'Antarctique tourné dans la station Princesse Elisabeth dirigée par Alain Hubert ou de podcast consacré à l' Endobiogénie , une approche de la santé qui vise à soigner l’ensemble du corps plutôt que la partie malade. En 2020, ils s'interrogent sur la nature de la créativité. Cela donne la série toujours en cours Les Inspirés.

On ne naît pas artiste, on le devient

Les Inspirés est une réflexion sur la créativité, expliquent Viviane de Laveleye et Xavier Ziomek. "Une exploration de ses perceptions diverses auprès d’artistes de la scène francophone. A travers des moments forts de leur parcours intime et artistique, nous questionnons leur vision de l'art, leur façon d'" aller là où personne n'a encore posé le pied ", de " capter l'accident ". Ainsi que des questionnements plus universels."

Le premier portrait est consacré au danseur, performeur et metteur en scène Gilles Polet. Il est danseur pour Jan Fabre, metteur en scène pour les Ballets C de la B ou performeur pour le plasticien Kendel Geers. Et il créé ses propres spectacles en solo. En 2014, Gilles Polet part en Iran pour y faire une recherche sur la danse et le soufisme. Il en a tiré le solo Simurgh et l’évènement Conference of Birds, du titre d'un recueil de poèmes soufi du XIIe siècle. Gilles Polet transpose sa quête spirituelle dans sa création. Voici son portrait.