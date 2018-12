"Pour vivre heureux": mariage négocié, écart des cultures, tout en nuance

"Pour vivre heureux" est le premier long métrage de Dimitri Linder et de Salima Sarah Glamine. Une histoire d’amour entre Amel et Mashir, originaires de deux communautés différentes : algérienne et pakistanaise. Et pour les parents pakistanais, le mariage est encore quelque chose qui se négocie en famille. Ce qui va compromettre les projets des deux jeunes amoureux. Un film nuancé, sur ces thèmes difficiles du mariage arrangé, et du mélange culturel. Le comédien Pascal Elbé, juif algérien d’origine, incarne le père d’Amel qui élève seul sa fille. Il ne connaissait pas cette communauté pakistanaise, et il va découvrir grâce aux acteurs du film, des jeunes tout simplement. Rencontre avec Pascal Elbé lors du FIFF 2018...